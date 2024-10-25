جيش الإحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان في غزة

صرّح مراسل القناة الروسية اليوم الجمعة بأن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ودعت المرضى للنزول إلى ساحته، حيث ذكر إن قوات إسرائيلية قامت بجمع كل المتواجدين من جرحى ومرافقين في ساحة المستشفى، أين تم فصل الرجال عن النساء.

بالمقابل، أوضح مدير التمريض في مستشفى كمال عدوان أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتدت على جميع من في المستشفى بعد مغادرة وفد منظمة الصحة العالمية مباشرة. وأضاف، أن ما يحدث في المستشفى جريمة وإبادة بحق الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن 160 جريحا ونحو 250 من الطاقم الطبي كانوا داخل المستشفى لحظة قصفه.

في ذات السياق، أوضح الدفاع المدني في غزة إن طواقمه تواصل انتشال القتلى وإغاثة الجرحى في حي المنارة، مشيرا إلى أنه تم فقدان 20 شخصا جراء الاستهدافات الإسرائيلية الأخيرة في خان يونس، وبيّن في تصريحات صحفية أن المنظمات الدولية تتهرب من مسؤوليتها لتزويدنا بالوقود بحجج واهية، مؤكدا أنها ترفض تزويدهم بالوقود بحجة أن الدفاع المدني تابع لوزارة الداخلية في قطاع غزة.

وذكر مراسل القناة الروسية، بإستشهاد 38 شخصا إثر ليلة دامية توغلت خلالها آليات الجيش الإسرائيلي في حي المنارة وضواحيها، مؤكدا أن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي استهدف عدة منازل في المنارة وقيزان النجار ومعن وجورت اللوت، كما إن القصف المدفعي مستمر على بيت لاهيا ومخيم جباليا مع إطلاق نار كثيف من آليات الجيش الإسرائيلي.