"اشتباكات عنيفة واحتراق دبابات وإطلاق صواريخ نوعية".. "حزب الله" ينفذ 27 عملية ضد إسرائيل

نشر "حزب الله" ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الخميس، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية أصدرت بتاريخ الخميس 24 أكتوبر 2024، 27 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي": «

1- أثناء اشتباك مجاهدي المقاومة الإسلامية فجر يوم الخميس، مع قوات العدو الإسرائيلي في عيتا الشعب تم تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

2- الساعة 10:00: في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية مدينة نهاريا بصلية صاروخية كبيرة جدا.

3- الساعة 10:00: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المالكية بصلية صاروخية كبيرة.

4- الساعة 10:30: استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

5- الساعة 11:00: استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية ‏كبيرة، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

6- الساعة 11:30: في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي وبنداء "لبيك ‌‏يا نصر الله"، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا بصواريخ نوعية.

7- الساعة 12:00: خاض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات عنيفة مع جنود العدو الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، وعند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

8- الساعة 12:00: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصلية صاروخية.

9- الساعة 12:00: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي شرقي بلدة عيترون بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

10- الساعة 12:15: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

11- الساعة 12:15: استهداف قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) بين مستعمرة نهاريا ومدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

12- الساعة 12:15: استهداف قوات جنود ‌‏العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها عند مثلث عديسة - رب ثلاثين - الطيبة بالأسلحة الرشاشة والصاروخية ‏وإجبارها على التراجع.

13- الساعة 14:30: استهداف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية.

14- الساعة 14:30: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية.

15- شن ‏هجوم جوي بسرب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة راموت نفتالي واصابت أهدافها بدقة.

16- الساعة 15:20: استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية ‏صاروخية، كرد على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة.

17- الساعة 15:55: استهداف دبابة ‏ميركافا شمال غرب بلدة عديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.‏

18- الساعة 16:00: استهداف دبابة ‏ميركافا جنوب بلدة عديسة بصاروخ موجّه ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

19- الساعة 16:30: ‌‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لمسيّرة "هرمز 450" فوق منطقة الشقيف بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

20- الساعة 16:45: استهداف تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية.

21- الساعة 16:45: استهداف تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكاف عام بصلية صاروخية.

22- الساعة 17:30: استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مسكاف عام بصلية صاروخية.

23- الساعة 18:00: استهداف مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

24- الساعة 19:00: استهداف تجمع ‏لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بصلية صاروخية.

25- الساعة 19:00: ‌‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدة ‏الدفاع ‏الجوي لطائرة حربية إسرائيلية في القطاع الغربي ‏بصاروخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

26- الساعة 21:00: استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا بصلية صاروخية.

27- الساعة 21:40: استهداف ‏تجمع لجنود العدو الإسرائيلي شرقي بلدة مركبا للمرة الثانية بصلية صاروخية».