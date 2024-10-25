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سوريا - لبنان - فلسطين
عاجل | مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال قصفت بشكل مباشر مقر إقامة صحفيين في بلدة حاصبيا جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد عدد من الصحافيين والمصورين
وكالة انباء براثا
78
2024-10-25
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عاجل | مصادر لبنانية: طائرات الاحتلال قصفت بشكل مباشر مقر إقامة صحفيين في بلدة حاصبيا جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد عدد من الصحافيين والمصورين
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