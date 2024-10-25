‌‏إنهيار مبنى إثر غارة إسرائيلية على منطقة ‌‏الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت

شنَّ جيش الإحتلال ليل الخميس غارات على منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تسببت الغارة الصهيونية على منطقة الشويفات بانهيار مبنى وتصاعد الدخان الذي امتد على رقعة واسعة من الشويفات وصولا إلى المطار.كما شنَّ في وقت لاحق، غارة أخرى على منطقة حارة حريك بالضاحية، بحسب مراسلة القناة الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس أركان جيش الإحتلال هرتسي هاليفي ذكر مساء الخميس، إنه "يمكن إنهاء الحرب على جبهة لبنان لأنه تم القضاء على القيادة العليا" لحزب الله.