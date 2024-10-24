سوريا - لبنان - فلسطين

إعلام جيش الإحتلال: مقتل 5 عسكريين بينهم ضابطان خلال المعارك في جنوب لبنان


أعلن جيش الإحتلال اليوم الخميس، عن مقتل 5 عسكريين وإصابة آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب لبنان.

وفي بيان له، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن من بين العسكريين القتلى ضابطين، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح خطيرة، وأوضح أنه "تم إجلاء جميع الجنود إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي وتم إخطار عائلاتهم".

وتمت الإشارة إلى تفاصيل الحادثة، بأنه في يوم أمس الساعة 16:50، خلال عملية نفذها مقاتلو لواء الاحتياط 205 من الجيش الإسرائيلي في إحدى قرى جنوب لبنان، في منطقة قريبة من الأحراش اللبنانية، خرج مقاتلون في "حزب الله" من فتحة داخل الأحراش وألقوا قنابل يدوية من مسافة قريبة باتجاه جنود الجيش، فرد المقاتلون بإطلاق النار وألقوا قنابل يدوية داخل الفتحة، تم القضاء على بعض المقاتلين، فيما قُتل أربعة جنود في الحادثة وأصيب ستة آخرون، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، وفق الإعلام العبري.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "المنطقة التي خرج منها عناصر حزب الله في القطاع الغربي تعرّضت لقصف جوي قبل دخول قوات الجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك، تمكن عناصر حزب الله من التحصّن بشكل جيد وعندما لاحظوا تقدم القوات رموا تجاههم عدد من القنابل اليدوية".

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