 إطلاق مكثف للصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

صرّح مراسل القناة الروسية بإطلاق مكثف للصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، وإعلان وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصابة شخصين بجروح خطرة في نهاريا والجليل الغربي.

كذلك ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية تسجيل إطلاق 50 صاروخا باتجاه الشمال خلال دقائق معدودة، حيث نجم عنها ثلاث إصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة في منطقة نهاريا.

وأضافت الصحيفة: "تم إطلاق حوالي 50 صاورخا باتجاه مستوطنتي الجليل الأعلى والغربي في غضون دقيقتين تقريبا".

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن "نجمة داوود الحمراء" إن شخصين في العشرينيات من العمر أصيبا بشظايا ونقلا إلى المركز الطبي في نهاريا وهما مصابان بجروح متوسطة.

وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة صواريخ مشيرا إلى سقوط العديد منها في إسرائيل.

وفي ذات السياق، اعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في مدينة صفد والمناطق المحيطة بها شمالي إسرائيل.

ومازال جيش الإحتلال يشن منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.