القسام تعلن الهجوم على مقر قيادة عسكرية إسرائيلية شمال غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء (23 تشرين الأول 2024)، أنها نفذت هجوماً على مقر قيادة العملية العسكرية الإسرائيلية شمال غزة، بالقرب من نادي معسكر جباليا.

وأوضحت القسام أنها اشتبكت مع جنود الاحتلال داخل المقر، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي اليوم الـ 383 من العدوان على غزة، واصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل غرب مخيم جباليا وفي مناطق عدة بشمالي القطاع، في حين ناشدت عائلات محاصرة بالمخيم نتيجة القصف المستمر إجلاءها.