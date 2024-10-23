هجوم صاروخي على إسرائيل يجبر وزير الخارجية الأمريكي على الاختباء

ذكر مسؤول امريكي، اليوم الأربعاء، ان هجوما صاروخيا على إسرائيل اجبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الاختباء.

ونقلت الـ إن بي سي نيوز عن المسؤول قوله ان "هجوما صاروخيا اطلقه حزب الله أجبر بلينكن على الاحتماء لفترة وجيزة بملجأ في إسرائيل".

ويزور بلينكن إسرائيل في محاولة لوقف الحرب، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما، إلى إنهاء الحرب في غزة.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى تفاهمات واضحة بخصوص الحكم والأمن في قطاع غزة.