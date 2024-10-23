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عاجل| حزب الله: تصدينا بصاروخ "أرض جو" لطائرة حربية إسرائيلية، وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية، عند الساعة 07:05 من مساء اليوم.
وكالة انباء براثا
48
2024-10-23
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عاجل| حزب الله: تصدينا بصاروخ "أرض جو" لطائرة حربية إسرائيلية، وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية، عند الساعة 07:05 من مساء اليوم.
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