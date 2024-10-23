استشهاد طبيب إيراني باستهداف مسيرة اسرائيلية سيارته في لبنان

أفادت وكالة "ارنا" الإيرانية باستشهاد الطبيب الإيراني علي حيدري إثر استهداف إسرائيلي سيارته بالمسيرات في لبنان.

وقالت الوكالة: "السيارة التي كانت تقل الطبيب الإيراني حيدري، تعرضت لاستهداف مسيرات تابعة للكيان الصهيوني، مما أسفر عن استشهاده".

وأشارت إلى أنه سيتم إرسال جثمان الطبيب إلى إيران يوم الخميس المقبل.

ولم تكشف الوكالة عن زمان ومكان استشهاد الطبيب، ولكن وسائل إعلام غربية أفادت في وقت سابق اليوم بأن إسرائيل شنت غارة على سيارة تابعة لمستشفى البتول (من المحتمل أن الطبيب الإيراني كان بداخلها) مما تسبب باستشهاد جميع من كان بداخلها في مدينة الهرمل شرقي لبنان.

وشنت إسرائيل أمس غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق في بيروت وضاحيتها الجنوبية. ومن ضمن أهدافها كان محيط مستشفى رفيق الحريري ومستشفى الساحل