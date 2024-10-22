حزب الله يعلن شن هجوم بسرب من المسيرات على قاعدة "إلياكيم" الإسرائيلية جنوب حيفا

أعلن حزب الله اللبناني أن مقاتليه استهدفوا قاعدة "إلياكيم" العسكرية الإسرائيلية جنوب حيفا بسرب من المسيرات الانقضاضية، وأصابوا أهدافهم بدقة.
وذكر الحزب في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، شنت المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:55 من مساء يوم الثلاثاء 22-10-2024، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم جنوب حيفا وأصابت أهدافها بدقة".
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