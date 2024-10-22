المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف إسرائيلي حيوي في غور الأردن

أصدرت "المقاومة الإسلامية في العراق" بيانا أكدت فيه ضربها هدفا إسرائيليا حيويا في غور الأردن، إذ جاء في البيان الذي نشر على موقع " المقاومة" "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها "الكيان الغاصب" بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو "المقاومة الاسلامية في العراق" اليوم الثلاثاء 22-10-2024، للمرة الثانية هدفاً حيوياً في "غور الأردن المحتل" ، بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق" استهدفت في وقت سابق بواسطة الطائرات المسيرة "موقعا عسكريا في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما ذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان أن عملياتها مستمرة في مقاومة الاحتلال دعما لأهالي فلسطين ولبنان، مع تأكيدها على تصعيد الهجمات "ردا على المجازر التي ينفذها "الكيان الغاصب" بحق المدنيين.