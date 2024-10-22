صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 382 على قطاع غزة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 115 شهيداً و 487 إصابة خلال الساعات الـ 48 الماضية".

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيل المتواصل على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 42.718 شهيداً و100.282 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

من جانب آخر، أفاد مراسل القناة الروسية، بأن القصف المدفعي الإسرائيلي متواصل في عدة مناطق من قطاع غزة، بينما أمر الجيش الإسرائيلي النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع والمنطقة المحيطة به بإخلائها.