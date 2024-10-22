4 شهداء و24 مصاباً.. الطائرات الإسرائيلية تشن 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، عن استشهاد 4 اشخاص واصابة 24 أخرين إثر غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت الوزارة في بيان إن "4 شهداء سقطوا وأصيب 24 آخرون جراء غارة للاحتلال في محيط مستشفى رفيق الحريري ببيروت"، مناشدة "المجتمع الدولي للتخلي عن سياسة الصمت حيال ما حدث في لبنان".

الى ذلك أفادت وسائل اعلام لبنانية بأن "الطائرات الإسرائيلية شنت 13 غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت"، مبينة أن "الغارات استهدفت مناطق الجاموس وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والاوزاعي، فضلاً عن ميناء الصيادين في ساحل الضاحية".