نائب عن حزب الله: تمكنا من ترميم هيكلية الحزب القيادية والميدانية

كشف النائب عن حزب الله علي فياض، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الأداء النوعي من جانب المقاومة في الميدان، مبيناً أن الحزب تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية.

وقال فياض في تصريحات لـ"الجزيرة"، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "قوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة"، مشيراً الى أن "العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية".

وأضاف أن "أولويات الحزب وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار"، لافتاً الى أن "حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية".

وأوضح فياض أن "العدو استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن"، مؤكداً أن "الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة".