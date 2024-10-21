حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تنفي اغتيال امينها العام في سوريا

نفت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اغتيال امينها العام في سوريا

وقال بيان صادر عن الحركة اطلعت عليه وكالة انباء براثا تننفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نفياً قاطعاً، وجملة وتفصيلا، ما أوردته بعض وسائل إعلام العدو من أنباء عن اغتيال الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة، حفظه الله، في استهداف سيارة في دمشق مساء اليوم الاثنين.

وكانت سائل إعلام سورية قد افادت باستهداف غارة إسرائيلية لسيارة لمنطقة المزة في دمشق. اسفر عن سقوط شهيدين واصابة ثلاثة اخرين بجروح