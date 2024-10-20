مقتل قائد اللواء "401" المدرع بالجيش الإسرائيلي في معارك جباليا

نقلت مراسلة القناة الروسية، عن منشور رئيس بلدية الكرمل، مساء اليوم الأحد، بمقتل قائد اللواء "401" المدرع في الجيش الإسرائيلي، خلال المعارك الجارية في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث جاء في منشور رئيس بلدية دالية الكرمل: "مقتل قائد اللواء 401 في الجيش الإسرائيلي العقيد إحسان دقسة في معارك جباليا".

كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "القائد دثسة قُتل أثناء تلقيه إحاطة معلوماتية في جباليا شمال غزة، وهي المنطقة المسؤول عنها وأُصيب معه عدد من مساعديه".

كذلك أوضحت مصادر عبرية أن "قائد لواء المدرعات 401 القتيل من أعلى الرتب العسكرية الإسرائيلية التي لقت حتفها في قطاع غزة".