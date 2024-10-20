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وزير صحة لبنان يتحدث عن وضع مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية في البلاد


صرّح وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، عن وضع مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية في البلاد تزامنا مع الحرب الإسرائيلية عليها، قائلا إن "الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كاف"، حيث نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد عن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض قوله إن "استهداف الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة".

وتابع أن "الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كاف"، مشيرا إلى "أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان في حال الحصار".

وعن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الضاحية الجنوبية والمناطق المستهدفة في الجنوب، أشار إلى أنها "تشكل 5ر2 % من المخزون العام، فأكبر مستودعات الأدوية هي في جبل لبنان".

وعن النقص في العاملين بالقطاع الصحي اعتبر الوزير أن "الأهمية تكمن في التنسيق لأن العدد لن يكفي خلال الأزمات" مشيرا إلى أن "المشكلة في مستشفيات كسروان وجبيل أن عدد المرضى تفاقم نتيجة عدد النزوح"، لافتا إلى أن "المستشفيات قامت بعمل بطولي عند حادثة البيجر".

وبيّن أن "جميع الحالات مغطاة من وزارة الصحة ولكن الأولية تكمن في الحالات الطارئة".

وعن الكوليرا في مراكز الإيواء، شدد الوزير الأبيض على أن "هناك حالة واحدة في عكار وتتم متابعتها". متخوفا من "الانتشار نتيجة نقص المياه في مراكز الإيواء" وأشار إلى أن "الجرب يأتي نتيجة الاكتظاظ وغياب النظافة، والوقاية تبقى الأهم".

وأوضح الأبيض أن "وقف إطلاق النار أساسي"، مؤكدا أن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لا يريدان الحرب".

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وزير صحة لبنان يتحدث عن وضع مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية في البلاد
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