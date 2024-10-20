سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة تصدر تحديثاً بعدد الشهداء والمصابين بعد 380 يوما من الحرب


أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، التقرير الإحصائي اليومي "لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 380 على قطاع غزة"، إذ ذكرت الوزارة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيدا و158 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأفادت الوزارة إلى أن "الاحتلال ارتكب مجزرة بحق المواطنين في مشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة منذ ليلة أمس وحتى فجر اليوم، وقد راح ضحيتها 87 شهيدا ومفقودا تحت الأنقاض، وأكثر من 40 إصابة بينها حالات حرجة جدا".

ولفتت الوزارة إلى أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,603 شهيدا و99,795 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

في ذات السياق، أعلنت منظمة "أوكسفام"، اليوم الأحد، مقتل 4 مهندسين تابعين لها بغارة إسرائيلية بخان يونس جنوب غزة، مشيرة إلى أن "المركبة التي كانت تحمل المهندسين قصفت رغم التنسيق المسبق مع السلطات الإسرائيلية". ودعت "أوكسفام" إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل المهندسين التابعين لها بقطاع غزة. 

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