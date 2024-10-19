الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة آخرين في جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء السبت، مقتل ضابطين من الكتيبة 52 وإصابة قائد دبابة، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحوهم في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، إذ ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "الرقيب أوفير بيركوفيتش (20 عاما) والرقيب إليشي يونغ (19 عاما) قُتلا بصاروخ مضاد للدبابات أصاب دبابتهما في جباليا".

وأضاف المتحدث أنه "في الحادث نفسه، أصيب قائد الدبابة، وهو ضابط قتالي من الكتيبة 52، بجروح خطيرة"، مشيرا إلى أنه "وفي حادث آخر وقع في شمال إسرائيل، أصيب ضابط من الكتيبة 53، بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة مسيرة".

بالمقابل، يعيش مخيم جباليا منذ 18 يوما أوضاعا مأساوية وسط حصار خانق يفرضه الجيش الإسرائيلي وسيطرة بالنار على جميع أنحاء المنطقة، وقصف متواصل بجميع أنواع الأسلحة، حيث أسفرت الهجمات الإسرائيلية على المخيم حتى اللحظة عن مقتل ما يزيد عن 450 مواطنا فلسطينيا وجرح أكثر من 500 آخرين، ودمار واسع ومهول في منازل المواطنين والمباني.