سوريا - لبنان - فلسطين

حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية في لبنان


صرّحت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، عن حصيلة إجمالية لضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد، حيث أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، بإن "غارات العدو الإسرائيلي على لبنان في الساعات الثماني والأربعين الماضية أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية، الجنوب: 11 شهيدا و95 جريحا، النبطية: 23 شهيدا و93 جريحا، البقاع: شهيد واحد و9 جرحى، بعلبك الهرمل: شهيد واحد و12 جريحا، وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية لليومين الماضيين: 36 شهيدا وإصابة 204 بجروح".

وأضاف البيان "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2448 والجرحى إلى 11471".

يُذكر أن مناطق عدة في لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.

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