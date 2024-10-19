حزب الله يستهدف مستعمرة زرعيت بِصلية صاروخية

استهدف حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تجمعا لجنود "إسرائيليين" في مستعمرة زرعيت بِصلية صاروخية، حيث ذكر الحزب في بيان ، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر اليوم ، تجمعاً لِجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت بِصلية صاروخية".

كما إستهدف حزب الله هذا اليوم، المستوطنات الاسرائيلية بـ55 صاروخاً كلها احدثت اصابات مباشرة، و3 مسيرات اثنان منهما سقطتا والثالثة استهدفت مقرا لرئيس وزراء "إسرائيل" بنيامين نتنياهو.