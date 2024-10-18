الأمم المتحدة: غزة جحيم على الأرض لمليون طفل فلسطيني!

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مليون طفل في قطاع غزة يعيشون "جحيماً على الأرض"، حيث قُتل نحو 40 طفلاً هناك كل يوم على مدى العام الماضي، حيث ذكرجيمس إلدر، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إنه "بعد مرور أكثر من عام على الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حركة حماس في الأراضي الفلسطينية المحاصرة، "يظل الأطفال يعانون أذى يومياً لا يوصف". وأضاف للصحافيين في جنيف أن "غزة هي التجسيد الحقيقي للجحيم على الأرض بالنسبة إلى مليون طفل فيها. والوضع يزداد سوءا يوماً بعد يوم".

وأوضح إلدر أنه "منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 داخل إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب، فإن التقديرات "المحافظة" تشير إلى أن عدد القتلى بين الأطفال في غزة تجاوز 14100".

وهذا يعني أنه "وفقاً لمقياس محافظ، يُقتل ما بين 35 إلى 40 فتاة وصبيا يومياً في غزة، منذ السابع من أكتوبر" من العام الفائت، وفق تعبيره، فبحسب إلدر فإن الأرقام ــ التي قدمتها السلطات في غزة التي قدرت إجمالي عدد القتلى بأكثر من 42400 ــ موثوقة. وأضاف: "هناك الكثير والكثير تحت الأنقاض".

وبيّن إن أولئك الذين نجوا من الغارات الجوية اليومية والعمليات العسكرية واجهوا في كثير من الأحيان ظروفاً مروعة، فقد كان الأطفال ينزحون مراراً وتكراراً بسبب العنف وأوامر الإخلاء المتكررة حتى في وقت "يسيطر الحرمان على غزة بأكملها".

وتساءل: "أين يذهب الأطفال وأسرهم؟ إنهم ليسوا آمنين في المدارس والملاجئ. ليسوا آمنين في المستشفيات. وبالتأكيد ليسوا آمنين في المخيمات المكتظة".

وعرض إلدر تجربة طفلة تبلغ سبع سنوات تدعى قمر، أصيبت في قدمها أثناء هجوم على مخيم جباليا في شمال غزة. وتم نقلها إلى مستشفى فرضت إسرائيل حصاراً عليه لمدة 20 يوماً، ولم يكن من الممكن نقلها أو تأمين العلاج الذي تحتاج إليه حتى تم بتر ساقها. وقال "في أي وضع طبيعي إلى حد ما، لم تكن ساق هذه الصغيرة لتحتاج إلى بتر أبداً".

وفي مواجهة أوامر الإخلاء الجديدة من إسرائيل، اضطرت الطفلة ووالدتها وشقيقتها التي أصيبت أيضاً، إلى الانتقال جنوباً سيراً. وتابع: "إنهم يعيشون الآن في خيمة ممزقة، محاطة بالمياه الراكدة"، مضيفاً أن قمر "بالطبع تعاني صدمة كبيرة"، ولا يمكنها الوصول إلى الأطراف الاصطناعية.

وقال إن اليونيسيف حذرت بالفعل من أن غزة أصبحت "مقبرة لآلاف الأطفال" قبل عام، إذ أعلنت الوكالة في ديسمبر الماضي، أن غزة هي "المكان الأكثر خطورة في العالم بالنسبة إلى الأطفال".

وأكد المتحدث أنه "يوماً بعد يوم، منذ أكثر من عام، تتعزز هذه الحقيقة الوحشية القائمة على الأدلة"، وتساءل "إذا لم يحرك هذا المستوى من الرعب إنسانيتنا ويدفعنا إلى التصرف، فما الذي سيدفعنا إذن؟".