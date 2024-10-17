سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 42438 شهيدا في القطاع من 7 أكتوبر الماضي


أعلنت صحة غزة اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 42,438 شهيدا و 99,246 إصابة.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم إن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و 93 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 42,438 شهيدا و 99,246 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"

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