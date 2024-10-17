الصحة العالمية: 86% من سكان غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء

أوضح تقرير لمنظمة الصحة العالمية بأن نحو 86% من سكان قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، كما يكابد نحو 133 ألف شخص الجوع، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال الأشهر المقبلة، إذ جاء في بيان المنظمة: "86% من سكان قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، ونحو 133 ألف شخص يعانون من الجوع، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد في الأشهر المقبلة".

وأضافت أن أوامر الإخلاء والهجمات العسكرية الإسرائيلية، التي اشتدت في الأسابيع الأخيرة، أدت إلى تعطيل العمليات الإنسانية بشدة، كما أدت عمليات النزوح المتكررة إلى تقويض قدرة السكان على التكيف والحصول على الغذاء والماء والدواء، مما أدى إلى تفاقم الوضع سوءا.

وذكر خبراء المنظمة، "شهد شهر سبتمبر انخفاضا في حجم الإمدادات التجارية والإنسانية التي تدخل غزة منذ مارس 2024. وسيحد هذا الانخفاض الحاد بشدة من توافر الغذاء وقدرة الأسر على إطعام نفسها والحصول على الخدمات في الأشهر المقبلة".

وتابع الخبراء، "من المتوقع أن يجلب موسم الشتاء القادم برودة أكثر ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة والأمطار والفيضانات المحتملة، ومحدودية الوصول إلى المياه والخدمات الصحية، إلى تفاقم سوء التغذية الحاد، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان حيث يكون خطر تفشي المرض مرتفعا".