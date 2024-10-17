سوريا - لبنان - فلسطين

هل يؤثر اغتيال السنوار على مجربات الحرب في غزة؟


أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، عن إغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار، بعد اشتباكات في إحدى مناطق رفح جنوبي قطاع غزة.

وتُثير عملية إغتيال السنوار عدة تساؤلات عن مدى تأثير هذه العملية على مجريات الحرب في غزة، وفرص إبرام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، فضلا عن فرص توقف الحرب بعد اغتيال إسرائيل المطلوب الأول لديها، ومن تصفه "بالعقل المدبر لهجوم 7 أكتوبر".

وفي هذا الصدد، يقول الخبير العسكري المصري اللواء محمد عبد الواحد  إن "تأثير اغتيال السنوار، على حركة حماس سيكون متفاوتا، فمن الناحية المعنوية سيؤثر على أعضاء الحركة، باعتباره الزعيم السياسي والعسكري والإعلامي، لكن على واقع الميدان لن تتأثر الحركة بقدر كبير، نظرا لطبيعة الحرب التي فرضت واقع القيادة العنقودية".

كما أوضح أن "واقع الميدان فرض على حماس حربا شبيهة بحرب الشوارع، وليس حربا نظامية، لذلك فإن هيكل القيادة يكون عنقوديا، وليس مؤسسيا أو أفقيا"، ويعني ذلك أن كل مجموعة مقاتلين، هي من تأخذ القرار، وتختار المعارك التي تخوضها على الأرض.

وأضاف، "لذلك نرى مجموعات صغيرة من 3 أو 4 أفراد تخرج وتقصف دبابة أو مجموعة جنود ثم تعود"، مضيفا أن "حماس لديها القدرة على الاستمرار بهذه الطريقة، وستظل المعارك مستمرة، لأنه لا يوجد بديل ولم تطرح أية مقاربة سياسية لوقف الحرب".

وعن إمكانية وقف إسرائيل للحرب بعد اغتيال السنوار، مطلوبها الأول، قال عبد الواحد إنه "لا توجد إرادة أو رغبة إسرائيلية لوقف الحرب، لأن لديها مشروعا في المنطقة، وتريد تدمير غزة بالكامل"، منوها بأن "إسرائيل قد تعلن قائمة اغتيالات جديدة كمرشحين لخلافة السنوار، لتبقي ذريعة الاستمرار في الحرب على غزة".

فيما أكد أن إسرائيل "ستظل لأطول فترة ممكنة حتى تجعل غزة غير قابلة للحياة الآدمية، وتجبر السكان على الهجرة إلى خارج القطاع".

وبيّن الخبير العسكري المصري، أن الحديث عن المفاوضات بشأن تبادل الأسرى ستظل ورقة أمريكية وإسرائيلية مطروحة، دون تنفيذ فعلي بهدف "التنفيس"، حتى لا تقتل حركة "حماس" الأسرى لديها، وفي نفس الوقت تستمر عمليات القصف والتدمير في القطاع، لأطول فترة ممكنة.

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