منظمة الصحة العالمية، تعلّق بعد تسجيل إصابة بالكوليرا في لبنان

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان "مرتفع جدا"، بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة، إذ أشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين 100 الآلاف من الذين نزحوا.

وذكر ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر: "في حال وصلت فاشية الكوليرا.. إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعا".

وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل "تدهور حالة المياه والنظافة" بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.

ورغم أنه جرى تطعيم النازحين في شمال لبنان مؤخرا، حذر أبو بكر من أن مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود.

وصرّحت وزارة الصحة اللبنانية بالتثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني من إسهال حاد وجفاف، وكانت المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان ولا يوجد تاريخ سفر عندها.

والكوليرا عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.

وكانت لبنان قد شهدت منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.