سوريا - لبنان - فلسطين

"حزب الله" يعلن عن استهداف مرابض مدفعية للجيش الإسرائيلي


أعلن "حزب الله" أنه نفذ سلسلة من الهجمات استهدفت مدينة صفد ومستوطنة يفتاح ومرابض مدفعية للجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بياناته: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجيّة الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين:قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية كبيرة ، و مربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في دلتون برشقة صاروخية ، ومربض مدفعية ‌‏العدو الإسرائيلي في ديشون برشقة صاروخية ، كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة يفتاح برشقة صاروخية"

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