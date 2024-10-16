سوريا - لبنان - فلسطين

الشاباك يعلن اعتقال \\\"إسرائيلي\\\" جندته إيران لاغتيال عالم!


صرّحت الشرطة "الإسرائيلية" وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اليوم الأربعاء، عن اعتقال "إسرائيلي" جندته إيران لاغتيال عالم "إسرائيلي" مقابل 100 ألف دولار، وذلك بعد يومين من الإعلان عن عملية اعتقال مماثلة، حسب زعمهم، حيث ذكرت الشرطة و"الشاباك"، في بيان مشترك: "تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، التي تعمل على تجنيد وتنشيط المواطنين في إسرائيل".

وأوضحوا أنه "جرى اعتقال فلاديمير فارهوفسكي، 35 عاما، من سكان بيتح تكفا (قرب تل أبيب) للتحقيق معه، بعد أن قام بمهام مختلفة لصالح الاستخبارات الإيرانية".

و"تم توثيق بعض المهام التي نفذها فلاديمير واستلم الأموال مقابل أدائها، وجرى التواصل بين فلاديمير والمسؤولين الإيرانيين باللغة الإنجليزية وطُلِبَ منه شراء هاتف مخصص"، وفق البيان.

وزادت الشرطة و"الشاباك" بأن فلاديمير كان على علم بأنه على اتصال بكيان معادٍ متهم بالإضرار بأمن الدولة، وقام بمهام منها الكتابة على الجدران وتعليق لافتات وجمع معلومات عن كيان إسرائيلي، وإخفاء أموال للقيام بمهام إضافية من جانب مجندين آخرين".

وتابعوا: "ولاحقاً وافق فلاديمير على اغتيال عالم إسرائيلي (لم يسمه البيان) مقابل 100 ألف دولار، وتم تجهيزه بالأسلحة".

وأعلنوا أنه "سيتم اليوم تقديم المشتبه به لجلسة استماع أمام المحكمة المركزية في اللد، وسيتم طلب تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات، وسيوجه مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى اتهامات خطيرة ضده".

والاثنين، ادعت الشرطة و"الشاباك" اعتقال مواطنين، هما فلاديسلاف فيكتورسون (30 عاما) وآنا بيرنشتاين (18 عاما) من سكان (مدينة) رمات غان، بعد أن جندتهما إيران لتنفيذ مهام، بينها اغتيال شخصية إسرائيلية وارتكاب أعمال تخريب.

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