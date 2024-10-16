سوريا - لبنان - فلسطين

إستشهاد 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في غزة


إستُشهد 15 فلسطينياً وأُصيب آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث استهدفت الطائرات الإسرائيلية منزلا بحي النصر غرب مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 13 نازحا قدموا من مخيم جباليا مع بدء العملية العسكرية بشمال القطاع، بحسب مراسل القناة الروسية.

وأشار إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة أخرين في قصف للاحتلال استهدف قرب منطقة صوفا شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أظهر مقطع مصور تداولته وسائل إعلام فلسطينية لحظة إنقاذ طواقم الدفاع المدني لامرأة من تحت أنقاض منزلها الذي استهدفه القصف في حي النصر.

وكثف الجيش الإسرائيلي من قصفه بالمدفعية جنوب حي الزيتون وحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع استهدفت غارة جوية عنيفة محيط المستوصف الحكومي شرقي المغازي، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية شمال مخيم النصيرات.

بالمقابل، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش إن 350 شهيدا ومئات الإصابات مجمل ما وصل مستشفيات شمال القطاع خلال 11 يوما مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن عدد من الجثامين بقيت في الشوارع والأزقة ولا تستطيع الطواقم انتشالها.

وأشار إلى أن الإمدادات الطبية في المستشفيات محددة إلى جانب نقص الأدوية الخاصة منها التخدير والعناية المركزة في المشافي لا تعمل بسبب نفاد الوقود. وذكر أنه منذ 11 يوم لم يدخل شمال القطاع أي مساعدات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ375 على التوالي مخلفا 42344 قتيلا، و99013 مصابا أغلبهم من النساء والأطفال في آخر إحصائية لوزارة الصحة في غزة.

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