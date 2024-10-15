سوريا - لبنان - فلسطين

تفاصيل جديدة عن الشهيد منفذ عملية أسدود والقتيل الإسرائيلي


كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة عن منفذ عملية إطلاق النار عند الشارع عدد 4 قرب أسدود جنوبي إسرائيل.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن منفذ العملية جاء من حي جباليا في قطاع غزة، حيث انتقل من هناك إلى أراضي الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن الجهاز الأمني يتحقق ​​من التفاصيل، بما في ذلك متى قام بهذه الخطوة وكيف.

 

 

 

وفي وقت سابق، أفاد مصدر صحفي بمقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة قرب مفرق "يفنه جنوب"، فيما أعلنت الشرطة عن تصفية منفذ العملية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن القتيل هو اللواء أدير كادوش البالغ من العمر 33 عاما، الذي كان يستعد الشهر القادم للزواج.

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