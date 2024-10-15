سوريا - لبنان - فلسطين

قتيل و5 جرحى بعملية فدائية في أسدود جنوب إسرائيل


افاد مصدر صحفي اليوم الثلاثاء، بمقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، في عملية إطلاق نار وقعت عند الشارع رقم 4 قرب أسدود، جنوبي إسرائيل.

واوضح المصدر  هناك أنباء أولية عن إصابة شرطي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية إطلاق النار قرب أسدود، في حين أعلنت الشرطة الإسرائيلية قتل منفذ العملية.

 

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن طواقمها تعالج موقع إطلاق نار قرب مفرق "يفنه جنوب"، وتحقق في ملابسات الحادث.

وذكرت نجمة داود الحمراء في وقت سابق أن فريقها المتواجد في مكان الحادث أفاد بوجود جريح واحد مصاب بشظايا وحالته متوسطة، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإطلاق نار على مركبة. ولاحقاً أفادت بوفاة شخص متأثرا بجراحه، وإصابة 5 آخرين.

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