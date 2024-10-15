سوريا - لبنان - فلسطين

نص كلمة نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ المجاهد نعيم قاسم


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نص كلمة نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ المجاهد نعيم قاسم
ابرز ما جاء في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:
الشيخ نعيم قاسم للسيد نصر الله: لن تغادرنا وسنقتلع أعداؤك
إستشهاد عائلة بأكملها بضربة صهيونية استهدفت منزلا في جنوب لبنان
خبراء يرسمون سيناريو خطيرا لأي رد إيراني بمشاركة حزب الله
في خبر غريب ... صحيفة "حدشوت يسرائيل" الصهيونية: حسن نصر الله خدعنا وما يزال على قيد الحياة ويدير العمليات العسكرية بنفسه
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2309 شهداء و10782 مصابا
هجوم صاروخي كبير بينها أرض – أرض على 195 موقعاً وبلدة في إسرائيل
وزير دفاع العدو ورئيس الأركان يتحدثان عن نتائج صعبة لهجوم حزب الله على قاعدة جولاني
نبيه بري: لم أجد لدى بلينكن رغبة بوقف الحرب في لبنان!
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التعليقات
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