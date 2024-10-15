ابرز ما جاء في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:

- لبنان ضمن المشروع التوسعي "الإسرائيلي"

- مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق لأن الفلسطينيين أصحاب حق

- لولا أميركا الشيطان الأكبر لما استطاعت "إسرائيل" أن تكون في هذه السيطرة التي تقوم بها

- أميركا الشيطان الأكبر تريد شرق أوسط جديدًا

- سفراء الدول الأجانب كانوا يتواصلون مع قيادة حزب الله لحثها على وقف جبهة الإسناد لغزة

- نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة "الإسرائيلية" الأمريكية

- لسنا أمام مشروع إيراني بل إننا أمام مشروع فلسطيني يدعمه الإيرانيون والأحرار في هذه المنطقة

- المشروع الآن في المنطقة مشروع توسعي والمطلوب تحرير فلسطين

- دعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين

- إذا لم نواجه "إسرائيل" ستصل "إسرائيل" إلى أهدافها

- من يسبب الضرر للبنان ليس من يدافع عن البشر بل الذي يقتلهم

- نحن نقاتل كمقاومة بشرط ونستهدف جيشهم وهم يقتلون بوحشية وخسية ويستهدفون الأطفال والنساء والشيوخ

- عندما نتحمل التضحيات ونؤلم إسرائيل نكون قد حمينا الأجيال لعشرات ومئات السنين.

- مشروع "إسرائيل" تدميري وإلغائي للمقاومة ولشعب المقاومة.

- صحيح أن ضربة القيادات وعلى رأسهم الأمين العام كبيرة وقاسية وحاولوا ضرب الإمكانات لكن الحمد لله لم يتمكنوا من تخطي الخطوة الأولى.

- الطريق للوصول إلى نتيجة هو طريق حصري ومن أجل استعادة الأرض هو صمود المقاومة والتفاف شعبها حولها.

- نحن أمام وحش هائج لا يتحمل أن تمنعه المقاومة من تحقيق أهدافه وأبشركم نحن من سيمسك رسنه ونعيده إلى الحظيرة.

- منذ 17 أيلول حتى الآن نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة العدوان والحرب "الإسرائيلية" على لبنان ولم نعد في مرحلة المساندة.

- بكل صراحة ما أنجزه الأخوة في الميدان خلال الأسبوعين كان أكبر وأفضل مما كانوا يتوقعون.

- مهمة المقاومة أن تلاحق الجيش وتقوم بعمليات ضده في أي مكان يتقدم إليه.

- الشباب بالانتظار للالتحام أكثر فأكثر علما أن أول أسبوع على الحافة الأمامية 25 قتيل و150 جريح.

- منذ أسبوع وإلى الآن قررنا معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدوّ وستصل الصواريخ إلى حيفا وإلى ما بعد بعد حيفا كما أراد السيد.

- بما أن العدوّ استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو.

- لبنان ضمن المشروع التوسعي "الإسرائيلي"

- مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق لأن الفلسطينيين أصحاب حق

- لولا أميركا الشيطان الأكبر لما استطاعت "إسرائيل" أن تكون في هذه السيطرة التي تقوم بها

- أميركا الشيطان الأكبر تريد شرق أوسط جديدًا

- سفراء الدول الأجانب كانوا يتواصلون مع قيادة حزب الله لحثها على وقف جبهة الإسناد لغزة

- نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة "الإسرائيلية" الأمريكية

- لسنا أمام مشروع إيراني بل إننا أمام مشروع فلسطيني يدعمه الإيرانيون والأحرار في هذه المنطقة

- المشروع الآن في المنطقة مشروع توسعي والمطلوب تحرير فلسطين

- دعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين

- إذا لم نواجه "إسرائيل" ستصل "إسرائيل" إلى أهدافها

- من يسبب الضرر للبنان ليس من يدافع عن البشر بل الذي يقتلهم

- نحن نقاتل كمقاومة بشرط ونستهدف جيشهم وهم يقتلون بوحشية وخسية ويستهدفون الأطفال والنساء والشيوخ

- عندما نتحمل التضحيات ونؤلم إسرائيل نكون قد حمينا الأجيال لعشرات ومئات السنين.