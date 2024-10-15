ابرز ما جاء في كلمة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم:

- لبنان ضمن المشروع التوسعي "الإسرائيلي"
- مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق لأن الفلسطينيين أصحاب حق
- لولا أميركا الشيطان الأكبر لما استطاعت "إسرائيل" أن تكون في هذه السيطرة التي تقوم بها
- أميركا الشيطان الأكبر تريد شرق أوسط جديدًا
- سفراء الدول الأجانب كانوا يتواصلون مع قيادة حزب الله لحثها على وقف جبهة الإسناد لغزة
- نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة "الإسرائيلية" الأمريكية
- لسنا أمام مشروع إيراني بل إننا أمام مشروع فلسطيني يدعمه الإيرانيون والأحرار في هذه المنطقة
- المشروع الآن في المنطقة مشروع توسعي والمطلوب تحرير فلسطين
- دعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين
- إذا لم نواجه "إسرائيل" ستصل "إسرائيل" إلى أهدافها
- من يسبب الضرر للبنان ليس من يدافع عن البشر بل الذي يقتلهم
- نحن نقاتل كمقاومة بشرط ونستهدف جيشهم وهم يقتلون بوحشية وخسية ويستهدفون الأطفال والنساء والشيوخ
- عندما نتحمل التضحيات ونؤلم إسرائيل نكون قد حمينا الأجيال لعشرات ومئات السنين.
- مشروع "إسرائيل" تدميري وإلغائي للمقاومة ولشعب المقاومة.
- صحيح أن ضربة القيادات وعلى رأسهم الأمين العام كبيرة وقاسية وحاولوا ضرب الإمكانات لكن الحمد لله لم يتمكنوا من تخطي الخطوة الأولى.
- الطريق للوصول إلى نتيجة هو طريق حصري ومن أجل استعادة الأرض هو صمود المقاومة والتفاف شعبها حولها.
- نحن أمام وحش هائج لا يتحمل أن تمنعه المقاومة من تحقيق أهدافه وأبشركم نحن من سيمسك رسنه ونعيده إلى الحظيرة.
- منذ 17 أيلول حتى الآن نحن في مرحلة جديدة اسمها مواجهة العدوان والحرب "الإسرائيلية" على لبنان ولم نعد في مرحلة المساندة.
- بكل صراحة ما أنجزه الأخوة في الميدان خلال الأسبوعين كان أكبر وأفضل مما كانوا يتوقعون.
- مهمة المقاومة أن تلاحق الجيش وتقوم بعمليات ضده في أي مكان يتقدم إليه.
- الشباب بالانتظار للالتحام أكثر فأكثر علما أن أول أسبوع على الحافة الأمامية 25 قتيل و150 جريح.
- منذ أسبوع وإلى الآن قررنا معادلة جديدة اسمها معادلة إيلام العدوّ وستصل الصواريخ إلى حيفا وإلى ما بعد بعد حيفا كما أراد السيد.
- بما أن العدوّ استهدف كل لبنان فلنا الحق ومن موقع دفاعي أن نستهدف أي نقطة في كيان العدو.
- لبنان ضمن المشروع التوسعي "الإسرائيلي"
- مساندتنا للفلسطينيين هي مساندة للحق لأن الفلسطينيين أصحاب حق
- لولا أميركا الشيطان الأكبر لما استطاعت "إسرائيل" أن تكون في هذه السيطرة التي تقوم بها
- أميركا الشيطان الأكبر تريد شرق أوسط جديدًا
- سفراء الدول الأجانب كانوا يتواصلون مع قيادة حزب الله لحثها على وقف جبهة الإسناد لغزة
- نحن أمام خطر شرق أوسط جديد على الطريقة "الإسرائيلية" الأمريكية
- لسنا أمام مشروع إيراني بل إننا أمام مشروع فلسطيني يدعمه الإيرانيون والأحرار في هذه المنطقة
- المشروع الآن في المنطقة مشروع توسعي والمطلوب تحرير فلسطين
- دعم فلسطين فخر لإيران التي تبذل كل الإمكانات لتعزيز وتقوية الفلسطينيين
- إذا لم نواجه "إسرائيل" ستصل "إسرائيل" إلى أهدافها
- من يسبب الضرر للبنان ليس من يدافع عن البشر بل الذي يقتلهم
- نحن نقاتل كمقاومة بشرط ونستهدف جيشهم وهم يقتلون بوحشية وخسية ويستهدفون الأطفال والنساء والشيوخ
- عندما نتحمل التضحيات ونؤلم إسرائيل نكون قد حمينا الأجيال لعشرات ومئات السنين.
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