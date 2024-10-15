إستشهاد عائلة بأكملها بضربة صهيونية استهدفت منزلا في جنوب لبنان

استشهد افراد عائلة لبنانية بأكملها (أب وأم وطفليهما) اليوم الثلاثاء بضربة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة جرجوع بمنطقة إقليم التفاح في جنوب لبنان، حيث ذكرت وسائل إعلامية لبنانية إن "المجزرة الجديدة في بلدة جرجوع أدت إلى مقتل الموظف في أوجيرو محمد حسن مشورب وزوجته غيدا فرحات وولديهما رين وعلي مشورب، بعدما استهدفهم الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة على منزلهم في حي الشراييك في جرجوع ودمره وقضوا جميعهم فيه".

وحسب المعلومات فإن مشورب إثر البقاء في بلدته والاستمرار في عمله في "أوجيرو" بتصليح وصيانة الأعطال التي كان يسببها القصف الإسرائيلي على شبكة الهاتف في المنطقة.