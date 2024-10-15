خبراء يرسمون سيناريو خطيرا لأي رد إيراني بمشاركة حزب الله

أكد خبراء إسرائيليون مواجهة الجيش نقصا حادا في مخزون الصواريخ الاعتراضية تزامنا مع قلق من رد فعل إيراني على أي هجوم إسرائيلي وانضمام "حزب الله" له ما سيشكل ضغطا كبيرا على إسرائيل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن خبراء أن هناك قلقا رئيسيا في إسرائيل من رد الفعل الإيراني على أي هجوم إسرائيلي مرتقب ضد طهران.

ولفت الخبراء إلى أن رد الفعل المذكور قد يترافق مع انضمام "حزب الله" اللبناني وغيره من التنظيمات المسلحة في المنطقة، مما سيؤدي إلى حدوث ضغط كبير على منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأضاف الخبراء أن "مخزون الولايات المتحدة من الصواريخ ليس بلا حدود".

من جهته، صرّح بوعز ليفي، المدير العام للصناعات الجوية الإسرائيلية: "بعض خطوط الإنتاج تعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع الـ7 من أجل تلبية الطلب على صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، وليس سرا عندما نقول إننا بحاجة إلى تجديد المخزون."

بالمقابل، أوضحت دانا سترول، المسؤولة السابقة عن شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية: "مشكلة الذخيرة في إسرائيل خطيرة. وإذا ردّت إيران على الهجوم الإسرائيلي وانضم "حزب الله"، فإن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية ستتعرض لضغط شديد."