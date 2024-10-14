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في خبر غريب ... صحيفة "حدشوت يسرائيل" الصهيونية: حسن نصر الله خدعنا وما يزال على قيد الحياة ويدير العمليات العسكرية بنفسه
وكالة انباء براثا
157
2024-10-14
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في خبر غريب ... صحيفة "حدشوت يسرائيل" الصهيونية: حسن نصر الله خدعنا وما يزال على قيد الحياة ويدير العمليات العسكرية بنفسه
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