ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2309 شهداء و10782 مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ شهر أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 2309 شهداء و10782 مصابا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الغارات الصهيونية يوم أمس على البلاد أسفرت عن 3 شهداء و84 مصابا.

ويتعرض لبنان لعدوان صهيوني منذ أكتوبر 2023، لكن في الأيام الأخيرة زاد الكيان الصهيوني من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة /بيروت/، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، فضلا عن إجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم".