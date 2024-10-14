هجوم صاروخي كبير بينها أرض – أرض على 195 موقعاً وبلدة في إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، (14 تشرين الأول 2024)، بإطلاق صفارات الإنذار في 182 مدينة وبلدة وسط وشمالي إسرائيل بعد رشقات صاروخية كبيرة انطلقت من لبنان.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ان "صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات الإسرائيلية في تل أبيب وجنوب حيفا".

فيما لفتت وسائل إعلام إسرائيلية، الى وقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون.

وقال موقع واللا، ان: "صفارات الإنذار دوت في أكثر من 194 بلدة ومدينة وموقعا في إسرائيل".

ونوهت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى ان "صفارات الإنذار دوت تحذيرا من صواريخ باليستية أطلقت من لبنان على منطقة تل أبيب".

وقال الجيش الإسرائيلي، ان: "صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه تل أبيب، وان أكثر من مليوني إسرائيلي هرعوا الى الملاجئ" مشيرا الى "رصده 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان وتم اعتراضها جميعها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، انه "هاجم منصة الإطلاق التي استخدمت في الهجوم الصاروخي الأخير".