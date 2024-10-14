سوريا - لبنان - فلسطين

تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل عن هجوم "حزب الله" على معسكر في جنوب حيفا وإصابته للعشرات


كشف تحقيق الجيش الإسرائيلي الأولي عن تفاصيل بخصوص هجوم "حزب الله" مساء اليوم الأحد بالمسيّرات على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا، ما أسفر عن عدد كبير من الإصابات.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه تبين من التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي في انفجار الطائرة بدون طيار بالقرب من راموت منشيه، اخترقت طائرتان  الأجواء من لبنان عبر البحر، على ما يبدو من نوع "شهد 107"، وتم التعرف عليهما بواسطة أنظمة الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي وتم اعتراض إحداهما قبالة ضفاف نهر نهاريا، بينما كانت الأخرى تحت المراقبة والمطاردة الجوية من قبل الطائرات المقاتلة، ولكن بعد فترة طويلة انفجر وأدى إلى إصابة 72 جنديا صهيونيا، أربعة منهم بجروح قاتلة.

وتمت الإشارة إلى أن سلاح الجو يحقق في سبب عدم اكتشاف المسيّرة الأخرى، ولماذا لم يتم إطلاق أي إنذار .

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من مساء اليوم، بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا، فيما أكدت هيئة البث مقتل أحد المصابين.

 

من جهته، أعلن "حزب الله" استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، مؤكدا أن  "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير".

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