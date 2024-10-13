الأمم المتحدة تعلن: قوات اليونيفيل باقية في لبنان

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن قوات اليونيفيل باقية في لبنان وعلمها سيبقى مرفوعا.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن "اليونيفيل تتخذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان حماية قواتها لحفظ السلام".

وأضافت الأمم المتحدة، أن "الأمين العام يطالب بضرورة ضمان سلامة وأمن أفراد المنظمة الدولية وممتلكاتها"، مشيرة الى أن "غوتيريش يطالب كل الأطراف بمن فيهم الجيش الإسرائيلي بالإحجام عن أعمال تعرض قوات حفظ السلام للخطر".

وكانت 40 دولة على الأقل أعلنت، اليوم الأحد، دعمها الكامل لقوة الأمم المتحدة المنتشرة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، وحثّت على حماية عناصرها، الذين أصيب 5 منهم خلال اليومين الماضيين.