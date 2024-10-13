صحيفة إسرائيلية تعترف : بنية حزب الله لم تتأثر بالضربات وايران تتخذ "استراتيجية جديدة"

كشفت صحيفة الجيروسليم بوست الإسرائيلية في تقرير نشرته، اليوم الأحد، (13 تشرين الأول 2024)، عما قالت انه "واقع حزب الله على الأرض"، مؤكدة ان الحزب "لم يتأثر" بالضربات الجوية الإسرائيلية كما كان متوقعا.

وأوضحت الصحيفة ان النظام الإسرائيلي يعلم الان ان البنى التحتية لحزب الله "لم تتأثر بالضربات الجوية"، مؤكدة ان "حزب الله ما يزال يطلق عشرات الصواريخ على إسرائيل بشكل يومي دون تراجع في مستوى الاستهداف".

وقالت الصحيفة، ان زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر ووزير الخارجية عباس عرقجي الى لبنان خلال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية ضدها، يهدف الى "ترتيب استراتيجية إيرانية جديدة ضد إسرائيل"، مؤكدة ان ايران "ترى بان حزب الله ولبنان قادرين على اضعاف واستنزاف إسرائيل الى حد كبير خلال الحرب الحالية".

يشار الى ان الصحيفة الإسرائيلية رجحت ايضا ان تكون زيارات المسؤولين الإيرانيين الى لبنان تهدف الى "وضع أسس جديدة لمباحثات السلام"، موضحة ان الموقف الأمريكي الأخير الرافض لوقف اطلاق النار قد يكون أدى بتلك الزيارات الى التحول من مفاوضات سلام الى "وضع استراتيجية جديدة لمواجهة إسرائيل".