سوريا - لبنان - فلسطين

الهجوم على حيفا.. ما علاقة التسجيل الصوتي للسيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه ؟


نشر حزب الله، اليوم الأحد، تسجيلا صوتيا لأمينه العام درة لينان الشهيد السيد حسن نصر الله الذي اغتيل بغارة إسرائيلية في 27 أيلول، يخاطب فيه مقاتلي حزبه خلال إحدى المناورات العسكرية.

ويقول السيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه في التسجيل، "نتطلع جميعا إليكم.. وإلى سواعدكم الفتية القوية"؛ لأننا نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى دمائكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم وكرامتكم وللدفاع عن هذه الأرض المقدسة والمباركة وعن هذا الشعب الشريف".

 وأتى نشر التسجيل بالتزامن مع هجوم بطائرة مسيرة استهدف مساء اليوم منطقة بنيامينا جنوبي حيفا. 

وأفادت تقارير إسرائيلية بمقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 72 آخرين بينهم 10 في حالة خطيرة على الأقل، مساء اليوم؛ جراء سقوط طائرة مسيرة في منطقة بنيامينا.

 وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منظومة الدفاع الجوي فشلت في رصد الطائرة المسيرة قبل وقوع الهجوم الذي استهدف على ما يبدو قاعدة عسكرية، حيث أطلقت المسيرة صاروخا على الموقع قبل انفجارها. 

كما أكدت صحيفة يسرائيل هيوم أن صفارات الإنذار لم تُفعّل في المنطقة المستهدفة.

 وأشارت إذاعة الجيش، نقلاً عن مصدر عسكري، إلى أن الطائرة المسيرة التي أطلقها "حزب الله" تسببت في الهجوم الأكثر دموية منذ بدء الحرب. 

وقالت إن "حزب الله" نجح في خداع نظام الدفاع الجوي عبر إطلاق رشقة صاروخية ساهمت في التغطية على المسيرة التي استطاعت إصابة هدفها بدقة كبيرة.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم استدعاء مروحيات لإجلاء الجرحى من موقع الحادث، إضافة إلى مشاركة 50 سيارة إسعاف. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يقوم بالتحقيق في سقوط المسيرة قرب بنيامينا جنوب حيفا دون تفعيل أي تحذير.

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الهجوم على حيفا.. ما علاقة التسجيل الصوتي للسيد نصر الله رضوان الله تعالى عليه ؟
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