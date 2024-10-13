سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله يهاجم حيفا بالمسيرات ويوقع قتلى باشتباكات مع جنود إسرائيليين في لبنان


أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، (13 تشرين الأول 2024)، عن استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا بسرب من المسيّرات الانقضاضية، فيما أكدت وسال إعلام عبرية إصابة العشرات إثر هذا الهجوم.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعاً عن ‏لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات الصهيونية وخصوصا ‏على أحياء النويري والبسطة في العاصمة بيروت وباقي المناطق اللبنانية، وردا على ‏المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء "لبيك يا نصر الله"، نفذت المقاومة الإسلامية ‏مساء اليوم الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا  جنوب حيفا".

وأضاف، إن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة ‏وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو ‏والله على كل شيء قدير".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة العشرات بينهم عدد من الحالات الحرجة والخطيرة جراء انفجار مسيّرة في بنيامينا قرب حيفا.

 

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