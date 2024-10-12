الصحة اللبنانية: 2255 شهيداً و1052 مصاباً منذ بدء العدوان على لبنان

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني الى 2255 شهيدا و10524 مصاباً منذ الـ8 من تشرين الأول 2023.

وذكرت الصحة اللبنانية، في بيان انه :"صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية:

- جنوب لبنان: 17 شهيدا و 62 مصاباً

- النبطية: 3 شهداء و 41 مصاباً

- البقاع: شهيد و 22 مصاباً

- بعلبك الهرمل: 5 شهداء و 19 مصاباً

وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس:

26 شهيدا وإصابة 144 بجروح.

بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2255، والمصابين إلى 10524