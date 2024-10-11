سوريا - لبنان - فلسطين

غارة إسرائيلية على الجيش اللبناني واليونيفيل: شهيدان و5 جرحى


استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الجمعة، محيط الحاجز على مفرق بلدة صربين وهو موقعاً للجيش اللبناني، مما تسببت بسقوط شهيدين وجرح 5 اخرين بينهم 2 من قوات اليونيفيل.

وذكرت وسائل اعلام لبنانية، انه "ارتقى عنصرين من الجيش اللبناني وجرح 3 اخرين بغارة إسرائيلية استهدفت محيط الحاجز على مفرق بلدة صربين".

فيما أعلنت، قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" إصابة اثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة في جنوب لبنان، ونقل أحدهما إلى المستشفى في صور.

وجاء في بيان اليونيفيل: "تعرّض المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة صباح اليوم لانفجارات للمرة الثانية خلال 48 ساعة، حيث أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين بالقرب من برج مراقبة، وتم نقل أحد الجرحى إلى مستشفى في صور، بينما يتلقى الثاني العلاج في الناقورة".

وتابع البيان انهارت اليوم عدة جدران حماية في موقعنا التابع للأمم المتحدة رقم 1-31 بالقرب من الخط الأزرق في اللبونة عندما اصطدمت جرافة إسرائيلية محيط الموقع وتحركت دبابات إسرائيلية بالقرب من موقع الأمم المتحدة، ظل جنود حفظ السلام التابعون لنا في الموقع، وتم إرسال قوة رد سريع تابعة لليونيفيل لمساعدة الموقع وتعزيزه".

وأكدت على أن هذه الحوادث تضع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل في جنوب لبنان بناءً على طلب مجلس الأمن بموجب القرار 1701 (2006)، في خطر شديد للغاية.

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