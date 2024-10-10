سوريا - لبنان - فلسطين

نجاة القيادي في حزب الله وفيق صفا من محاولة اغتيال إسرائيلية


نجا قيادي كبير في حزب الله اللبناني من غارة إسرائيلية على العاصمة بيروت مساء اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024).

وأفادت وكالة رويترز عن مصادر أمنية، بأن "القيادي الكبير في حزب الله (وفيق صفا) قد نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في بيروت".

وأفاد الاعلام العبري، بوقت سابق مساء اليوم، بان المستهدف من الغارة الإسرائيلية على بيروت، هو (وفيق صفا) القائم بأعمال الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد القائد حسن نصر الله ورئيس الجهاز الأمني والدفاع في الحزب.

وقالت وسائل اعلام، ان "الغارة الإسرائيلية على بيروت استهدفت مبنى من طوابق عدة بمنطقة النويري".

 

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