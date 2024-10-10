ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 42065 شهيدا و97886 مصابا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023، إلى 42065 شهيدا و97886 مصابا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 55 شخصا، وإصابة 166 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ370 على التوالي ".