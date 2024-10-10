حزب الله: استهدفنا بصلية صاروخية جنودا للعدو الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، (10 تشرين الأول 2024)، عن استهدافه بصلية صاروخية جنودا للعدو الإسرائيلي أثناء تقدمهم لمنطقة الكنيسة بين ميس الجبل ومحيبيب.

كما أعلن حزب الله استهداف منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية كبيرة.

في المقابل شهدت مناطق عدة في لبنان، اليوم، سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية جنوب البلاد.

وشنت الطائرات الإسرائيلية أيضاً 3 غارات على منطقة حوش السيد في الهرمل قرب الحدود اللبنانية السورية، وأفاد مصدر عسكري لبناني بإصابة 6 جنود جراء الغارات قرب حاجز للجيش في هذه المنطقة.