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سوريا - لبنان - فلسطين
سرايا القدس: أسقطنا ثلاث طائرات صهيونية بدون طيار خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
وكالة انباء براثا
94
2024-10-09
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